В Мытищах построят детский сад на десять групп

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад появится на территории жилого комплекса «Страна. Парковая» в Мытищах. Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на строительство этого соцобъекта. Информация об этом размещена в соцсетях ведомства.
«Трёхэтажный детский сад рассчитан на десять групп воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. На первом этаже разместят помещения для групп младшего возраста, кабинет психолога, медпункт и кухню. На верхних этажах будут спортивный и музыкальный залы, а также прочие помещения для развития детей», — говорится в сообщении.Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области регулярно размещает актуальную информацию в своих социальных сетях: на официальной странице «ВКонтакте» и Telegram-канале. Подписчиков информируют о планах по строительству и ремонту жилья и социальных объектов, о реализации этих планов, а также о льготных жилищных программах.
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