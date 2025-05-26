Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Мытищах построят детский сад на десять групп

В Мытищах построят детский сад на десять групп

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Оригинал
Детский сад появится на территории жилого комплекса «Страна. Парковая» в Мытищах. Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на строительство этого соцобъекта. Информация об этом размещена в соцсетях ведомства.
«Трёхэтажный детский сад рассчитан на десять групп воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. На первом этаже разместят помещения для групп младшего возраста, кабинет психолога, медпункт и кухню. На верхних этажах будут спортивный и музыкальный залы, а также прочие помещения для развития детей», — говорится в сообщении.
Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области регулярно размещает актуальную информацию в своих социальных сетях: на официальной странице «ВКонтакте» и Telegram-канале. Подписчиков информируют о планах по строительству и ремонту жилья и социальных объектов, о реализации этих планов, а также о льготных жилищных программах.

Читайте также:

В подмосковном Красногорске продолжается строительство ЖК «Аникеевский»

В Подольске до конца мая обновят и построят пять кабельных линий

В России возвращается строительство деревянных многоквартирных домов
#минжилполитики мо
#строительство
#детский сад
#детсад
#мытищи
#соцсети
Врачи Подмосковья провели более 15 тыс. онлайн-консультаций с коллегами
26 мая 2025, 11:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 15 тысяч телемедицинских консультаций с коллегами провели врачи Московской области с начала 2025 года. Информацию об этом пресс-служба регионального министерства здравоохранения разместила в соцсетях ведомства.
«Если у врача возникают вопросы при постановке диагноза или назначении лечения, он может проконсультироваться в онлайн-режиме с коллегами из областных больниц или ведущих медицинских организаций региона — Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля или МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Всего с начала текущего года подмосковные врачи воспользовались такой возможностью свыше 15 тысяч раз», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
В министерстве также напомнили, что жители региона могут получить телемедицинскую консультацию по результатам диспансеризации или для продления льготного рецепта.

Пресс-служба Минздрава Московской области публикуют информацию о здравоохранении в регионе на своей странице в соцсети «ВКонтакте», а также в Telegram-канале «Разборчивым почерком».

Читайте также:

Подмосковные перинатальные центры получат ещё почти 700 единиц оборудования

В больницах Подмосковья с начала года запустили 25 современных рентген-аппаратов

Мытищинские нейрохирурги спасли женщину от полного паралича
#минздрав мо
#телемедицина
#консультации
#соцсети
#максим забелин
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День рождения отмечает реформатор строительной отрасли Подмосковья Адиль Касумов
26 мая 2025, 11:59

Фото: сайт ekogradmoscow.ru

26 мая отмечает день рождения реформатор строительной отрасли Московской области Адиль Халилович Касумов. Он родился в 1937 году в городе Кировобаде Азербайджанской ССР. В 1960-м окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана по специальности «инженер-механик».
Более 50 лет Касумов проработал в системе строительного комплекса Московской области, в том числе свыше 30 лет – на руководящих должностях. Прошёл путь от рядового инженера до начальника крупнейшего строительного комплекса региона, объединившего все строительные организации Подмосковья.

В 1993 года стал президентом Открытого акционерного общества «Мособлинжстрой», с 2009-го одновременно – председателем Совета директоров СРО «Союзинжстрой».

Касумов одним из первых применил метод комплектноблочного строительства инженерных сооружений и организовал производство более 600 мобильных зданий по современным зарубежным технологиям. В рекордные сроки – всего за три месяца – построил современную котельную для базы Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Московской области.

Адиль Халилович награждён орденами Трудового Красного Знамени, Почёта и Дружбы народов, медалями, высшими наградами Подмосковья. Он – дважды лауреат премии Совета министров СССР, Заслуженный строитель РСФСР.

Постановлением губернатора Московской области от 24 мая 2007 Адилю Касумову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

Читайте также:

День рождения отмечает выдающийся учёный Геннадий Оноприенко

Государственный и политический деятель Сергей Шойгу отмечает юбилей

Государственный и общественный деятель Лидия Антонова отмечает юбилей
#подмосковье
#московская область
#день рождения
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Причиной обоих возникших в Подмосковье за сутки природных пожаров стали поджоги
26 мая 2025, 11:45

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На территории Подмосковного гослесфонда за 25 мая обнаружили и ликвидировали два природных пожара. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Первый очаг возгорания заметили местные жители в Крюковском участковом лесничестве Клинского филиала Мособллеса в 3 км от микрорайона Высокое посёлка городского типа Андреевка городского округа Солнечногорск. Они сразу же сообщили об этом по телефону 112. Пожар менее чем три часа ликвидировали 14 человек и пять единиц техники», – рассказали в ведомстве.
Во втором случае при проведении лесоавиационных работ пилоты увидели очаг возгорания в Виноградовском участковом лесничестве в полутора километрах от села Усадище городского округа Воскресенск. Возгорание ликвидировали четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники. Работы заняли чуть менее полутора часов.

Причинами пожаров в Комлесхозе назвали действия человека. Подозреваемые в поджогах устанавливаются, материалы направлены в надзорные органы.

В ведомстве напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.

Читайте также

В Московской области с начала сезона потушили 5️0 лесных пожаров

Лётчик-наблюдатель выявил лесной пожар в километре от подмосковной деревни

В Подмосковье за сутки произошло два лесных пожара
#подмосковье
#московская область
#пожар
#пожары
#природа
#природные пожары
#лес
#лесные пожары
#штрафы
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске оптимизировали работу шести светофоров
26 мая 2025, 11:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы шести светофоров изменили в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, благодаря этому было увеличено время проезда по Волоколамскому шоссе в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Специалисты Центра безопасности дорожного движения перенастроили светофоры на перекрёстках Волоколамского шоссе с улицами Елизарова, Чапаева и Мерлушкина, на поворотах в сторону улицы Озёрная и деревни Аникеевка, а также у автобусной остановки ««Новоникольское-2», — говорится в сообщении.
Работа по оптимизации светофоров в Московской области проводится регулярно, она направлена на увеличение пропускной способности дорог и снижение риска ДТП.

Читайте также:

Мострансавто напомнило правила перевозки домашних животных в автобусах компании

Подмосковные дорожники отремонтировали светофоры в семи городских округах

Разрешение на бесплатную парковку оформили 1,6 тыс. многодетных семей Подмосковья
#дороги
#минтранс мо
#светофор
#красногорск
#опалиха
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На фестивале в Подольске поймали более 13 кг рыбы
26 мая 2025, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль по ловле рыбы поплавочной удочкой провёл на реке Рожай у деревни Сергеевка городского округа Подольск Климовский рыболовный клуб, общий улов участников мероприятия составил более 13 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В фестивальном лове приняли участи 19 человек. Первое место занял Александр Митрошин с результатом 2 кг 80. Вторым стал Александр Волков, чей улов составил 1 кг 830 граммов. А замкнул тройку призёров Алексей Гамарь с результатом 1 кг 420 граммов. Победители получили кубки и медали», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль проводится регулярно. Он посвящён памяти участника клуба, судьи детских турниров Сергея Лоскутова. Следующее соревнование состоится 28 июня, его участниками станут юные рыболовы.

Читайте также:

В Подольске до конца мая обновят и построят пять кабельных линий

В Подольске состоялось торжественное закрытие хоккейного сезона

В Подольске пройдет форум «Формула УСпеха» на грант Росмолодежи
#подольск
#рыба
#рыбаки
#рыбалка
#фестиваль
#конкурс
Следите за нашими новостями
в удобном формате