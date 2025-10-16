Во Фрянове завершают строительство котельной мощностью 16 МВт
Блочно-модульную котельную мощностью 16 МВт строят в посёлке Фряново городского округа Щёлково. В настоящее время готовность объекта достигла 95%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход работ проверил глава округа Андрей Булгаков.
«Во Фрянове мы завершаем строительство одной из самых мощных котельных округа. Этот объект важен для жителей и социальной инфраструктуры: он обеспечит качественное и бесперебойное теплоснабжение на долгие годы вперёд», — сказал Андрей Булгаков.Сейчас на станции проводят подготовительные работы к запуску оборудования. Закончить строительство и запустить новую котельную в эксплуатацию планируют до конца октября.
Строительство ведётся в рамках госпрограммы, объём финансирования проекта составляет 339,5 млн рублей.