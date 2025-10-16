В щёлковском селе Петровское стартовала реконструкция канализационной станции

16 октября 2025, 15:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Канализационно-насосную станцию (КНС) начали реконструировать в селе Петровское городского округа Щёлково. В результате станция должна стать более надёжной и мощной. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





КНС в Петровском построили в 1982 году, она обеспечивает водоотведение для пяти сотен жителей. Реконструкцию проводит Щёлковский водоканал в рамках инвестиционной программы предприятия.





«На станции взамен устаревшего оборудования установят современные насосы Caprari производительностью 150 кубометров в час и мощностью 17 кВт. Вместо двух агрегатов будет три — один рабочий и два резервных, благодаря чему увеличится надёжность системы», — говорится в сообщении.