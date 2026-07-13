На мигрантов-нелегалов в Балашихе и Реутове составили 150 протоколов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд, направленный на проверку соблюдения норм миграционного законодательства, провели полицейские в округах Реутов и Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Правоохранители посетили места массового проживания и пребывания иностранцев и пробили по учётным базам 127 человек.
«В результате в отношении приезжих составили 150 протоколов за нарушение режима пребывания на территории нашей страны, правил миграционного учёта и незаконную трудовую деятельность», — говорится в сообщении.Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. Двух из них выдворят за пределы России.
Ранее сообщалось, что подросток на велосипеде пробил голову годовалой девочке на детской площадке ЖК «Западный порт» в Москве.