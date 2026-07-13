На мигрантов-нелегалов в Балашихе и Реутове составили 150 протоколов

13 июля 2026, 09:04

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд, направленный на проверку соблюдения норм миграционного законодательства, провели полицейские в округах Реутов и Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Правоохранители посетили места массового проживания и пребывания иностранцев и пробили по учётным базам 127 человек.





«В результате в отношении приезжих составили 150 протоколов за нарушение режима пребывания на территории нашей страны, правил миграционного учёта и незаконную трудовую деятельность», — говорится в сообщении.