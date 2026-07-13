В Серпухов привезли знаменитую святыню
Частицу пояса Пресвятой Богородицы привезли в храм иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в деревне Сераксеево округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Возможность поклониться знаменитой святыне жителям предоставили фонды «Благородный» и «Русский Крест».
«Прикоснуться к частице пояса Богородицы в своём храме — это большая духовная поддержка. Пусть пребывание этой реликвии в нашем округе принесёт укрепление веры, мир и благополучие каждой семье и каждому дому», — сказал глава округа Алексей Шимко.Частица пояса Богородицы останется в сераксеевском храме навсегда.
По преданию, пояс соткала из верблюжий шерсти сама Дева Мария. Незадолго до своего Успения она отдала его апостолу Фоме.