Житель Подмосковья нашёл в автобусе полмиллиона рублей и забрал их себе
В столице пассажир рейсового автобуса забрал чужую папку с крупной суммой денег и не стал уведомлять о своей находке правоохранительные органы. Об инциденте рассказал Telegram-канал «Агентство «Москва».
Согласно опубликованной информации, 61-летний житель Подмосковья ехал в общественном транспорте и обнаружил в спинке впереди стоящего кресла синюю папку.
Внутри лежали 500 тысяч рублей. Мужчина не предпринял попыток найти владельца и не обратился в полицию, а забрал находку себе. В результате правоохранители возбудили против него уголовное дело по факту кражи.
Салоны автобуса оборудованы камерами видеонаблюдения, и одна из них запечатлела момент происшествия. На записи отчетливо видно, как пассажир берёт папку с деньгами, осматривается по сторонам и затем прячет её от глаз других людей, находившихся в салоне.
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