Житель Подмосковья нашёл в автобусе полмиллиона рублей и забрал их себе

12 июля 2026, 12:59

Фото: Istock/Diy13

В столице пассажир рейсового автобуса забрал чужую папку с крупной суммой денег и не стал уведомлять о своей находке правоохранительные органы. Об инциденте рассказал Telegram-канал «Агентство «Москва».