В подмосковном ЖК «Восточное Бутово» построят детсад на 225 мест
Детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников, возведут на территории жилого комплекса «Восточное Бутово» в Ленинском городском округе. Застройщик получил соответствующее разрешение от Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В трёхэтажном здании предусмотрены помещения для девяти групп. Кроме того, на первом этаже будет расположена столовая и медицинский блок, а на втором — методический кабинет и залы для занятия музыкой и физкультурой», — говорится в сообщении.В настоящее время в ЖК «Восточное Бутово» уже открыто шесть детсадов из десяти запланированных и две школы из четырёх. Все объекты социальной инфраструктуры возводятся за счёт застройщика — компании ПИК — в рамках договора о комплексном развитии территории.