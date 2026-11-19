19 ноября 2026, 22:46

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковная компания ООО «Астра» получила разрешение на ввод в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры. Она развивает питомник декоративных растений «Сады Бэллы» в Бронницах, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





На территории предприятия построены административно-бытовой корпус, два склада и навес для спецтехники. Кроме того, компания взяла в аренду дополнительный земельный участок площадью 45,5 гектара.



Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Проект ориентирован на развитие отечественного производства крупномерных декоративных деревьев и кустарников. Их используют при благоустройстве городских и общественных пространств.

«Питомник развивает импортозамещение крупномерных декоративных растений и увеличивает долю отечественной продукции на российском рынке. С учётом нового участка площадь земельных угодий предприятия достигнет 84 гектаров. Дополнительные площади позволят увеличить объём выращивания аллейных деревьев и декоративных кустарников для озеленения городских территорий, парков и частных объектов», – рассказали в ведомстве.