В Подмосковье будут выращивать больше крупномерных деревьев для импортозамещения
Подмосковная компания ООО «Астра» получила разрешение на ввод в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры. Она развивает питомник декоративных растений «Сады Бэллы» в Бронницах, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
На территории предприятия построены административно-бытовой корпус, два склада и навес для спецтехники. Кроме того, компания взяла в аренду дополнительный земельный участок площадью 45,5 гектара.
Проект ориентирован на развитие отечественного производства крупномерных декоративных деревьев и кустарников. Их используют при благоустройстве городских и общественных пространств.
«Питомник развивает импортозамещение крупномерных декоративных растений и увеличивает долю отечественной продукции на российском рынке. С учётом нового участка площадь земельных угодий предприятия достигнет 84 гектаров. Дополнительные площади позволят увеличить объём выращивания аллейных деревьев и декоративных кустарников для озеленения городских территорий, парков и частных объектов», – рассказали в ведомстве.По итогам третьего квартала текущего года инвестиции в проект составили превысили 62 миллион рублей. На предприятии создали 43 рабочих места. Новые складские помещения позволят хранить инвентарь, удобрения и укрывные материалы. А административно-бытовой корпус обеспечит условия для работы.