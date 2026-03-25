В Люберцах поймали закладчика с грузом героина

25 марта 2026, 17:34

48-летнего жителя Люберец задержали на одной из улиц города по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При личном досмотре у мужчины изъяли обмотанный изолентой полимерный свёрток со светлым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что порошок является героином. Общий вес наркотика составил 700 граммов.





«Задержанный рассказал, что забрал наркотики из тайника в одном из районов Москвы, чтобы распространять через закладки в Люберцах», — говорится в сообщении.