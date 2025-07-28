Росгвардеец Солнечногорска задержал забравшуюся на машину голую женщину
Обнажённую жительницу Солнечногорска, которая в центре города залезла на проезжающую машину, задержал сотрудник вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Неадекватную голую женщину заметил росгвардеец, шедший со службы. Дебоширка залезла на проезжавшую машину и ругалась матом на прохожих. Из-за действий женщины на дороге собралась пробка.
«Сотрудник Росгвардии незамедлительно среагировал и вместе с полицейским снял женщину с крыши автомобиля, чтобы она не пострадала», — говорится в сообщении.По факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии 51-летний водитель, работник местной больницы из селения Карман-Синдзикау, сбил мальчика на пешеходной части. По предварительным данным, за руль мужчина сел пьяным.