Росгвардеец Солнечногорска задержал забравшуюся на машину голую женщину

28 июля 2025, 17:39

Обнажённую жительницу Солнечногорска, которая в центре города залезла на проезжающую машину, задержал сотрудник вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Неадекватную голую женщину заметил росгвардеец, шедший со службы. Дебоширка залезла на проезжавшую машину и ругалась матом на прохожих. Из-за действий женщины на дороге собралась пробка.





«Сотрудник Росгвардии незамедлительно среагировал и вместе с полицейским снял женщину с крыши автомобиля, чтобы она не пострадала», — говорится в сообщении.