В Мытищах шесть команд юных хоккеистов вступили в борьбу за Кубок Шалимова

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

На «Арене Мытищи» стартовали традиционные соревнования на Кубок Виктора Шалимова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



За звание чемпионов будут бороться шесть команд из разных округов Подмосковья.

«Городской округ Мытищи представляют ребята из клуба «Атлант». Три дня на ледовой арене зрителей ждёт накал страстей и азарта, потому что в хоккее никто не любит уступать», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Виктор Шалимов – олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и Европы по хоккею, Почётный гражданин городского округа Мытищи.

Вход на все матчи будет свободным.
Лора Луганская

