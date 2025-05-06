В Мытищах снесли 97-летний многоквартирный дом

Деревянный двухэтажный многоквартирный дом, построенный в 1928 году, снесли на Комсомольской улице в Мытищах, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома на четыре квартиры составляла около 260 квадратных метров. Со временем постройка обветшала, её признали аварийной и жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В первом квартале 2025 года аварийный дом снесли, в настоящее время на освободившемся земельном участке ведутся подготовительные работы для постройки современного жилья.
Всего на территории городского округа Мытищи было выявлено 462 аварийных здания, самостроя и недостроя. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 326 объектов. Работа в этом направлении продолжается.
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Лев Каштанов