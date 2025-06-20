В Мытищах снесли аварийный дом на 14 квартир
Двухэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Ульяновской улице в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству.
«Дом, располагавшийся по адресу: улица Ульяновская, 63, был построен в 1940 году. Его общая площадь составляла около 580 квадратных метров. Со временем дом обветшал. Постройку обследовали и признали аварийной. Жильцов из 14 квартир расселили, а само здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В мае текущего года аварийный дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, полностью освобождён от здания и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.