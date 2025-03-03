В Мытищах снесли аварийный многоквартирный дом

Двухэтажный деревянный дом на восемь квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли н улице Селезнева в Мытищах, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дом, располагавшийся по адресу: Селезнева, 7, был построен в 1932 году, его общая площадь составляла немногим более 400 квадратных метров. Со временем дом обветшал, его технические и эксплуатационные показатели критически снизились. Жильцов оттуда расселили, а здание было решено снести», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В декабре 2024 года снос дома был завершён. В настоящее время участок полностью освобождён от здания и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа ещё не приняла.
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