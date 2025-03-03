В Мытищах снесли аварийный многоквартирный дом

Свыше 6 тысяч человек посетили масленичные гуляния в парке культуры и отдыха Павловского Посада в субботу, 1 марта, для гостей праздника работала самоварно-блинная станция «С мёдом да вареньем», где было съедено 7 тысяч блинов, сообщает пресс-служба администрации округа.