В Подмосковье спасли упавшего в заброшенный колодец котёнка

21 августа 2025, 11:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Котёнка, провалившегося в заброшенный колодец в Ступине, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





За помощью обратились прохожие. Они позвонили в службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказали, что из колода доносится очень жалобный слабый писк.





«Звонок поступил поздно вечером. Несмотря на то, что спасение животных не является прямой обязанностью пожарно-спасательных подразделений, на место немедленно выехала бригада», — говорится в сообщении.