В Подмосковье спасли упавшего в заброшенный колодец котёнка
Котёнка, провалившегося в заброшенный колодец в Ступине, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За помощью обратились прохожие. Они позвонили в службу экстренных вызовов «Система-112» и рассказали, что из колода доносится очень жалобный слабый писк.
«Звонок поступил поздно вечером. Несмотря на то, что спасение животных не является прямой обязанностью пожарно-спасательных подразделений, на место немедленно выехала бригада», — говорится в сообщении.Прибывшие спасатели осмотрели заброшенный трёхметровый колодец и увидели, что, хотя его бетонные кольца частично разрушены, вмонтированные металлические скобы целы. По ним спустился один из спасателей и через несколько минут поднялся со спасённым котёнком на руках.
Котёнка осмотрели, он оказался здоров. Очевидец, вызвавший ему на помощь спасателей, забрал котёнка к себе домой.