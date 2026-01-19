В Мытищах стартовала масштабная реконструкция участка Осташковского шоссе

19 января 2026, 21:22

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Мытищах приступили к реконструкции участка Осташковского шоссе протяженностью более 430 метров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Участок между деревнями Пирогово и Подрезово расширят до четырёх полос. Завершить работы планируют в третьем квартале будущего года.

«Помимо расширения проезжей части, проект предусматривает строительство одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Осташковского шоссе, ул. Прибрежной в Подрезове и дороги «Осташковское шоссе – Ульянково». Реконструкция значительно улучшит транспортную ситуацию на этом участке. Изменения почувствуют около 30 000 автомобилистов», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.