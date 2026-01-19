В Мытищах стартовала масштабная реконструкция участка Осташковского шоссе
В Мытищах приступили к реконструкции участка Осташковского шоссе протяженностью более 430 метров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Участок между деревнями Пирогово и Подрезово расширят до четырёх полос. Завершить работы планируют в третьем квартале будущего года.
«Помимо расширения проезжей части, проект предусматривает строительство одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Осташковского шоссе, ул. Прибрежной в Подрезове и дороги «Осташковское шоссе – Ульянково». Реконструкция значительно улучшит транспортную ситуацию на этом участке. Изменения почувствуют около 30 000 автомобилистов», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В рамках проекта предполагается строительство тротуаров и велопешеходных дорожек. Сейчас строители приступили к переустройству инженерных коммуникаций и разработке грунта для устройства дождевой канализации.
Реконструируемый участок является продолжением автодороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково» протяженностью 3,3 км. Её открыли для движения в августе 2023 года.