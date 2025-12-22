Достижения.рф

В Волоколамске завершили капремонт общежития Красногорского колледжа

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание общежития Красногорского колледжа, расположенное в Волоколамске, капитально отремонтировали. Сейчас на объекте проводят пусконаладку обновлённых инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Площадь общежития составляет свыше 2,7 тыс. квадратных метров. Ремонт провели по областной госпрограмме за счёт средств из бюджета региона.

«В здании утеплили фасад, заменили инженерные системы, двери и окна, провели внутреннюю отделку, установили пожарную сигнализацию и повысительную насосную станцию, которая обеспечит стабильное давление воды в трубах. Прилегающую территорию благоустроили», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.
Сдать объект в эксплуатацию должны до конца года.

Лев Каштанов

