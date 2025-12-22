В Волоколамске завершили капремонт общежития Красногорского колледжа
Здание общежития Красногорского колледжа, расположенное в Волоколамске, капитально отремонтировали. Сейчас на объекте проводят пусконаладку обновлённых инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Площадь общежития составляет свыше 2,7 тыс. квадратных метров. Ремонт провели по областной госпрограмме за счёт средств из бюджета региона.
Сдать объект в эксплуатацию должны до конца года.«В здании утеплили фасад, заменили инженерные системы, двери и окна, провели внутреннюю отделку, установили пожарную сигнализацию и повысительную насосную станцию, которая обеспечит стабильное давление воды в трубах. Прилегающую территорию благоустроили», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.