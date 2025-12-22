В Волоколамске завершили капремонт общежития Красногорского колледжа

22 декабря 2025, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание общежития Красногорского колледжа, расположенное в Волоколамске, капитально отремонтировали. Сейчас на объекте проводят пусконаладку обновлённых инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Площадь общежития составляет свыше 2,7 тыс. квадратных метров. Ремонт провели по областной госпрограмме за счёт средств из бюджета региона.



