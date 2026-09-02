В Мытищах в День города проведут уникальную диспансеризацию

02 сентября 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Мытищинская поликлиника №2 приглашает 5 сентября на праздничную диспансеризацию. День городского округа можно будет отметить с пользой для себя, заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Поликлиника в этот день будет работать с 8 до 24 часов.

«Приглашаем вас на уникальную акцию – ночную диспансеризацию, чтобы вы могли сделать себе самый ценный подарок», – сказали в Мытищинской областной клинической больнице.