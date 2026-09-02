В Мытищах в День города проведут уникальную диспансеризацию
Мытищинская поликлиника №2 приглашает 5 сентября на праздничную диспансеризацию. День городского округа можно будет отметить с пользой для себя, заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Поликлиника в этот день будет работать с 8 до 24 часов.
«Приглашаем вас на уникальную акцию – ночную диспансеризацию, чтобы вы могли сделать себе самый ценный подарок», – сказали в Мытищинской областной клинической больнице.Утром и днём, с 8:00 до 15:00, планируется классическая диспансеризация: консультация терапевта, базовые замеры, ЭКГ, флюорография, анализы крови и оценка факторов риска.
В 19:00 в холле поликлиники посетителей ждёт выступление струнного ансамбля «Серенада». Каждый, кто пройдет консультацию в ЦМАД вечером, получит памятный сувенир.
А вечером и ночью, с 15:00 до 24:00, в Центре медицины активного долголетия можно будет пройти расширенную диагностику, в том числе спирометрию.
По итогам обследований врач расшифрует результаты, выдаст распечатки и даст персональные рекомендации по питанию и нагрузкам.
Поликлиника №2 расположена по адресу: город Мытищи ул. Юбилейная, д. 10Б.