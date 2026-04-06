В Ступине приступили к сносу аварийного дома на восемь квартир

06 апреля 2026, 15:55

Кирпичный двухэтажный жилой дом №36а на Советской улице в посёлке Михнево округа Ступино, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московкой области.





Объект построили 64 года назад, его общая площадь составляет около 300 квадратных метров.





«Экспертиза выявила высокую степень физического и морального износа строительных конструкций, поэтому дом признали аварийным, жильцов из восьми квартир расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.