В Ступине приступили к сносу аварийного дома на восемь квартир

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Кирпичный двухэтажный жилой дом №36а на Советской улице в посёлке Михнево округа Ступино, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московкой области.



Объект построили 64 года назад, его общая площадь составляет около 300 квадратных метров.

«Экспертиза выявила высокую степень физического и морального износа строительных конструкций, поэтому дом признали аварийным, жильцов из восьми квартир расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Завершить снос планируют до конца апреля.

Всего на территории округа Ступино выявили 490 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 418 проблемных объектов уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.
Лев Каштанов

