В Мытищах задержали 14-летнего подростка, пытавшегося поджечь АЗС
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по МО
В Мытищах в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело после попытки поджога автозаправочной станции. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило сообщение о том, что на АЗС на Олимпийском проспекте юноша пытается поджечь топливный резервуар.
Прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Им оказался 14-летний местный житель.
«На опросе в присутствии законных представителей подросток рассказал, что вступил в одном из мессенджеров в переписку с неизвестными. Оказывая психологическое давление и угрожая, те принудили его к противоправным действиям. Следуя их указаниям, подросток облил заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы поджечь, но довести преступный умысел до конца не смог, так как его остановили работники АЗС и передали полицейским. Пожара допущено не было», – отметила Петрова.В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Мытищинский городской суд отправил фигуранта под домашний арест.
В подмосковном главке МВД посоветовали гражданам, оказавшимся в подобной ситуации, не выполнять указаний незнакомцев, которые общаются по телефону или в мессенджере. Это может привести к самым тяжким последствиям. Следует соблюдать закон и помнить о последствиях противоправных действий, быть бдительными и не позволять провокаторам вовлекать в противоправную деятельность
О попытке вербовки нужно немедленно сообщить в полицию.