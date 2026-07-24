В Мытищах задержали 14-летнего подростка, пытавшегося поджечь АЗС

24 июля 2026, 17:43

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по МО

В Мытищах в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело после попытки поджога автозаправочной станции. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило сообщение о том, что на АЗС на Олимпийском проспекте юноша пытается поджечь топливный резервуар.

Прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Им оказался 14-летний местный житель.

«На опросе в присутствии законных представителей подросток рассказал, что вступил в одном из мессенджеров в переписку с неизвестными. Оказывая психологическое давление и угрожая, те принудили его к противоправным действиям. Следуя их указаниям, подросток облил заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы поджечь, но довести преступный умысел до конца не смог, так как его остановили работники АЗС и передали полицейским. Пожара допущено не было», – отметила Петрова.