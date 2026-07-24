В Серпухове 25 июля временно ограничат движение по пяти улицам

24 июля 2026, 16:43

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Движение по пяти улицам ограничат в Серпухове в субботу, 25 июля, с 6:00 до 16:00 из-за проведения полумарафона «Золотой павлин». В связи с этим изменятся маршруты трёх автобусов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Проезд ограничат на участке 2-ой Московской улицы от пересечения с улицей Чехова до смотровой площадки посёлка станции Ока, на участке улицы Чехова от пересечения с Садовой до пересечения со 2-й Московской, на участке улицы Луначарского от пересечения с Садовой до пересечения со Старослободской и на участке Старослободской от пересечения с Луначарского до пересечения с улицей Чехова.





«Изменения затронут автобусные маршруты №3, №8 и №20к. Первые два будут следовать по улице Ворошилова, Борисовскому шоссе и Центральной улице до улицы Прогонная и в обратном направлении, а №20к — от остановки «Вокзал» через улицы Ворошилова и 2-ая Московская до монастыря», — говорится в сообщении.