В Мытищах задержали сотрудницу аптеки за продажу лекарств без рецепта
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лекарства с сильнодействующими веществами продавали без рецепта в аптеке на улице Калинина в Мытищах. Полицейские задержали одну из сотрудниц — 39-летнюю приезжую из Абакана. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Оперативникам удалось зафиксировать факт продажи семи упаковок медикаментов без соответствующих рецептов.
«Сотрудники полиции также осмотрели аптеку и обнаружили там около 500 блистеров с таблетками и 17 флаконов глазных капель, на которых не было лицензии на продажу», — говорится в сообщении.Против задержанной завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». До суда женщину оставили под стражей. Сейчас полицейские устанавливают возможных соучастников преступления.