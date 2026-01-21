В Мытищах задержали сотрудницу аптеки за продажу лекарств без рецепта

21 января 2026, 10:36

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лекарства с сильнодействующими веществами продавали без рецепта в аптеке на улице Калинина в Мытищах. Полицейские задержали одну из сотрудниц — 39-летнюю приезжую из Абакана. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Оперативникам удалось зафиксировать факт продажи семи упаковок медикаментов без соответствующих рецептов.





«Сотрудники полиции также осмотрели аптеку и обнаружили там около 500 блистеров с таблетками и 17 флаконов глазных капель, на которых не было лицензии на продажу», — говорится в сообщении.