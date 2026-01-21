В российском регионе стая собак покалечила семилетнюю девочку

21 января 2026, 10:01

В Курганской области семилетняя девочка пострадала от нападения собак

Фото: Istock/Alina Zienowicz

В Курганской области собаки напали на ребёнка. Инцидент случился в селе Садовое Кетовского района. Об этом информирует портал 45.ru со ссылкой на местных жителей.