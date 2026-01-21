Достижения.рф

В российском регионе стая собак покалечила семилетнюю девочку

В Курганской области семилетняя девочка пострадала от нападения собак
Фото: Istock/Alina Zienowicz

В Курганской области собаки напали на ребёнка. Инцидент случился в селе Садовое Кетовского района. Об этом информирует портал 45.ru со ссылкой на местных жителей.



Установлено, что четыре собаки набросились на семилетнюю девочку и покусали её, после чего скрылись. Очевидцы описали животных как очень крупных. По их словам, одна из них была белой и в ошейнике, похожей на овчарку, а две другие — тёмного окраса и меньшего размера.

Мать пострадавшей сообщила, что у пострадавшей серьёзные травмы ноги. В администрации Кетовского округа подтвердили факт нападения. Ребёнок находится в медицинском учреждении, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Власти уточнили, что полиция устанавливает, есть ли у собак хозяин. Если животных признают безнадзорными, специалисты займутся их отловом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности.

Ольга Щелокова

