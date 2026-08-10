В Мытищах запустили производство тёплых полов
Завод по производству тёплых полов запустила компания «Теплолюкс» в округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Инвестиции в строительство завода составили свыше двух миллиардов рублей. Благодаря предприятию в муниципалитете появились ещё 250 рабочих мест.
«На объекте площадью около десяти тысяч квадратных метров установлено новейшее высокотехнологичное оборудование. Все цифровые системы работают на базе российских серверов, что обеспечивает полный контроль над данными», — отмечается в сообщении.Тёплые полы на предприятии планируют производить с системой защиты от протечек, интегрированной в экосистему «Умный дом с Алисой». Устройство автоматически обнаруживает неполадки и в случае необходимости перекрывает воду.