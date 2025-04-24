В Звенигороде начался снос многоэтажки, простоявшей недостроенной 15 лет

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Работы по сносу недостроенного многоквартирного жилого дома начались на улице Радужная в звенигородском микрорайоне Южный, здание оставалось заброшенным в течение 15 лет, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Пятиэтажный двухсекционный дом на 50 квартир начали строить на Радужной улице в начале 2000-х гг. В 2010 году строительство было остановлено. Со временем недострой обветшал. Проверка показала, что здание находится в аварийном состоянии, поэтому его включили в список на ликвидацию. В настоящее время на объекте ведётся разбор конструкций и вывоз строительного мусора», — говорится в сообщении.Завершить снос и полностью расчистить участок планируется до конца апреля.
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