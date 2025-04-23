В подмосковном посёлке Шаликово снесли магазин-самострой

Здание магазина, возведённое без оформления разрешительной документации, снесли в посёлке Шаликово Можайского муниципального округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Одноэтажное здание общей площадью около 110 квадратных метров было расположено вдоль региональной автодороги «Можайское шоссе — Большое Тесово — Облянищево — Шаликово», рядом с железнодорожной станцией Шаликово. Можайский городской суд признал магазин самостроем, подлежащим сносу», — говорится в сообщении.В первом квартале текущего года застройщик снёс нелегально возведённое здание. В настоящее время территория, которую занимал магазин, полностью освобождена от постройки и очищена от строительного мусора.
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Лев Каштанов