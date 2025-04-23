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Главная / Новости / Подмосковье/ В подмосковном посёлке Шаликово снесли магазин-самострой

В подмосковном посёлке Шаликово снесли магазин-самострой

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Здание магазина, возведённое без оформления разрешительной документации, снесли в посёлке Шаликово Можайского муниципального округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Одноэтажное здание общей площадью около 110 квадратных метров было расположено вдоль региональной автодороги «Можайское шоссе — Большое Тесово — Облянищево — Шаликово», рядом с железнодорожной станцией Шаликово. Можайский городской суд признал магазин самостроем, подлежащим сносу», — говорится в сообщении.
В первом квартале текущего года застройщик снёс нелегально возведённое здание. В настоящее время территория, которую занимал магазин, полностью освобождена от постройки и очищена от строительного мусора.

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Капремонт дошкольного отделения лицея № 10 в Клину завершат к 1 сентября
23 апреля 2025, 16:00

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения лицея №10 ведётся на улице Гагарина в Клину, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 20%, завершить все работы должны до 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
На объекте обшей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров уже завершены демонтажные работы и начались общестроительные.

«Приступаем к черновой отделке. Полностью заменим окна и в ближайшее время начнём фасадные работы. А с середины мая приступим к благоустройству территории», — рассказал прораб стройки Александр Зиновьев.
В рамках капитального ремонта в здании обновят фасад, заменят все инженерные системы, выполнят отделку помещений, модернизируют системы видеонаблюдения и связи, установят новое оборудование и мебель.

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В Подмосковье с начала апреля отремонтировали более 70 детских горок
23 апреля 2025, 15:48

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 70 горок отремонтировали на детских игровых площадках Московской области с начала текущего месяца, информацию об этом разместила в соцсетях пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего с начала апреля в Подмосковье отремонтировали более 70 детских горок. Топ-3 муниципалитетов по объёму проделанной работы составили Раменский округ, где в порядок привели 33 горки, Люберцы (десять горок) и Одинцовский округ (шесть горок)», — говорится в сообщении.
Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору регулярно размещает актуальную тематическую информацию на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Министерство чистых дел».

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Истринские хирурги достали из почки пациента кусок металла
23 апреля 2025, 15:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Урологи Истринской больницы извлекли из почки пациента кусок металла. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Около года назад 35-летний житель Подмосковья получил травму, из-за чего кусок металла длиной 1 см попал в брюшную полость, прошел через печень и оказался в паренхиме почки – так называется совокупность крошечных нефронов. Они фильтруют кровь и выводят из организма человека ненужные вещества.
Как отметили в ведомстве, извлечение осколка было связано с высокими рисками. Чтобы сохранить почку, врачи провели дополнительное обследование пациента.
«По данным компьютерной томографии мы зафиксировали осколок в верхней части правой почки. Печень была тесно припаяна к почке, и извлечение осколка могло привести к обильному кровотечению и потере органа. Мы сделали резекцию почки лапароскопическим методом и извлекли осколок. Операция длилась около двух часов и прошла успешно», – сказал заведующий урологическим отделением Селим Везирханов.
На шестые сутки мужчину выписали на амбулаторное наблюдение. Сохранённая почка к этому моменту работала хорошо.

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Организаторы фестиваля «Город танцует в парках» завершают приём заявок
23 апреля 2025, 15:20

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

23 апреля – последний день, когда потенциальные участники могут подать заявки на III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Об этом напомнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Заявку можно подать на сайте фестиваля
«В этом сезоне принять участие в фестивале смогут танцевальные коллективы со всей России. 17 мая на сцене Центрального городского парка Королёва состоится федеральный этап конкурса. Участники получат дипломы лауреатов I, II и III степени. А с 18 мая по 28 июня танцоры из Подмосковья поборются за звание лучших. Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов», – рассказали в ведомстве.
Оценивать выступления конкурсантов будут художественный руководитель проекта, заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин, хореограф, танцовщик, театральный режиссёр, основатель школы танцев «Это» Александр Могилёв, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Лёша Карпенко, а также танцовщик, хореограф и режиссёр Владимир Варнава.

Все подробности можно найти на сайте фестиваля и в танцевальном сообществе ВК.

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#московская область
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Замену ливнёвки в подольском парке им. Талалихина завершат к 1 мая
23 апреля 2025, 14:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Ливневую канализацию обновляют в парке имени Виктора Талалихина в Подольске, эти работы планируется завершить до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Благоустройство парка, включающее замену ливневой канализации, а также восстановление грунта на склонах, где в дальнейшем высадят деревья с сильной корневой системой для предотвращения оползней, ведётся в рамках проекта «Единой России» «Городская среда», — отмечается в сообщении.
Ход работ проверили замглавы округа Ольга Шашкова, председатель горсовета Алексей Никулин и члены Общественного совета парков.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Сейчас в парке реализуется третий этап реконструкции: вдоль Парадного проезда проложили пешеходные дорожки, создали скейт-парк и обустроили удобные спуски к реке. Продолжается монтаж спортивных и детских площадок.

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