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В Щёлкове снесли деревянный дом на восемь квартир

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Многоквартирный одноэтажный деревянный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли во 2-м Малопрудном проезде в Щёлкове, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1958 году, его общая площадь составляла около 250 квадратных метров. Обследование показало, что постройка находится в аварийном состоянии и непригодна для проживания. Жильцов из восьми квартир расселили, а дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В первом квартале текущего года аварийный дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора.

Всего в округе Щёлково было выявлено 370 аварийных зданий, самостроев и недостроев. 275 из них снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Работы в этом направлении продолжается.

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Подмосковные спортсмены Ушакова и Шведов завоевали Кубок России по маунтинбайку
24 апреля 2025, 16:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Велосипедисты из Московской области Александра Ушакова и Ярослав Шведов победили на Кубке России по маунтинбайку по итогу двух этапов в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Победительницей турнира среди женщин стала спортсменка из подмосковного Краснознаменска Александра Ушакова, а золотую медаль в мужском соревновании завоевал Ярослав Шведов из Химок», — говорится в сообщении.
Второй этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайк проходил 18-19 апреля в посёлке Псебай Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что представители Московской области выиграли пять золотых и одну бронзовую медаль на Кубке России по кикбоксингу, который проводился в Омске.

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Подмосковный Минздрав контролирует ситуацию с холерой в регионе
24 апреля 2025, 16:02

Фото: iStock / SyhinStas

В Московской области зафиксирован завозной случай холеры. Заболел турист, прибывший из Индии, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Мужчина находится в больнице в мельцеровском изолированном боксе для исключения контактов. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь, проводят углублённую диагностику на другие разновидности вирусов», – написал Забелин в своём ТГ-канале.
Он заверил, что подмосковный Минздрав вместе с Роспотребнадзором принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекции. Установлен круг лиц, с которыми контактировал больной.

По словам Забелина, ведомство держит ситуацию на контроле.

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В Подмосковье призвали определить минимум вторсырья в товарах для закупок
24 апреля 2025, 15:49

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

На XX Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге прошла экспертная дискуссия «Экологический диктат: регулирование, переработка и утилизация отходов». Обсуждали оптимизацию затрат в проблематике закупок продукции из вторсырья и важность государственного стимулирования развития экономики замкнутого цикла. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.
От Московской области в дискуссии приняли участие министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва и министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.
«Минимальная доля вторсырья в товарах для госзакупок ещё не установлена Минприродой. Это проблема для проведения закупок. Необходимо ввести право заказчика требовать от поставщика информацию и документы, подтверждающие использование и долю вторсырья в товаре. Важно определить минимальную долю вторсырья в товарах для закупок и расширить перечень товаров, на которые такие требования будут распространяться. Также важно предусмотреть маркировку товаров из вторсырья с обязательным указанием доли», – сказала Журавлёва.
Мосин выступил с докладом о важности учёта экологических вопросов при проведении закупок. Он рассказал об опыте региона по активному внедрению принципов экономики замкнутого цикла. Так, в Московской области за прошлый год было переработано более 30 млн кубометров грунтов, 5,4 млн кубометров смешанных отходов, свыше 3,3 млн кубометров бетона и железобетона.

После переработке бетон, пластик и древесина становятся ценным сырьём для различных отраслей. Например, для благоустройства детских площадок в Московской области планируется использовать 1,6 тыс. скамеек и 1,4 тыс. урн, созданных с применением вторичных ресурсов.

Значительный объём вторичного сырья используется также для государственных и муниципальных нужд при дорожном строительстве. Так, планируется закупить 0,44 тыс. кубометров почвогрунта при строительстве участка дороги «Молоковское шоссе – Нижнее Мячково».

В этом году Московская область выступает экспертным партнёром ХХ юбилейного Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Стенд региона по традиции представляет Комитет по конкурентной политике Подмосковья.

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В Подмосковье закупили более 6 тыс. путёвок в санатории для детей-инвалидов
24 апреля 2025, 15:40

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 6 тысяч путёвок, по которым дети-инвалиды смогут бесплатно отдохнуть в санаториях, закупили в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Путевки дают возможность юным жителям Подмосковья пройти курс реабилитации и восстановительной терапии в комфортных условиях. В этом году закуплено более 6 тысяч таких путёвок. Первый заезд этого года стартует в мае», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что дети-инвалиды, а также их сопровождающие получают не только бесплатные путёвки, но и бесплатный проезд на междугородном транспорте до места отдыха и обратно. Подать заявку на получение такой путёвки можно онлайн — через портал госуслуг Московской области.

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В Подмосковье появится новая награда для успешных и ответственных родителей
24 апреля 2025, 15:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области появится новая награда – орден «Родительская доблесть». Закон о её учреждении в ходе 110-го заседания приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Сегодня каждый пятый ребёнок в Подмосковье – из многодетной семьи. Многодетные семьи – основа нашего будущего, и мы обязаны создавать для них достойные условия, в том числе поощрять их труд. Об этом не раз говорил наш президент. Орден «Родительская доблесть» станет знаком признания успешного и ответственного родительства. Представляемые к наградам семьи воспитывают детей в духе патриотизма, трудолюбия и уважения к традициям. Именно благодаря им в нашем регионе и в стране формируются крепкие семейные ценности», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он отметил, что орден «Родительская доблесть» заменит знак «Материнская слава». Он станет мерой поощрения для обоих родителей. Это подчеркнёт равенство их вклада в семью и детей.

Орденом будут награждаться родители или единственный родитель за достойное воспитание детей; формирование активной жизненной позиции;
Нравственных и семейных устоев; успехи детей в учёбе, спорте и творчестве.

Кандидат на награждение должен иметь гражданство России не менее 10 лет; состоять между собой в браке, а если родитель единственный – являться вдовой или вдовцом. Помимо этого, он должен иметь место жительства в Московской области не менее 10 лет непрерывно; воспитывать не менее пяти детей до 18 лет или детей до 23 лет, если они обучаются по очной форме или призваны на военную службу.

К награждению не могут быть представлены женщины, которые ранее были награждены знаком «Материнская слава».

При награждении предоставляется единовременная выплата размером 100 тыс. рублей.

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