В Щёлкове снесли деревянный дом на восемь квартир

Многоквартирный одноэтажный деревянный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли во 2-м Малопрудном проезде в Щёлкове, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1958 году, его общая площадь составляла около 250 квадратных метров. Обследование показало, что постройка находится в аварийном состоянии и непригодна для проживания. Жильцов из восьми квартир расселили, а дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В первом квартале текущего года аварийный дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора.
Всего в округе Щёлково было выявлено 370 аварийных зданий, самостроев и недостроев. 275 из них снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Работы в этом направлении продолжается.
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Лев Каштанов