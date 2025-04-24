В Щёлкове снесли деревянный дом на восемь квартир

На XX Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге прошла экспертная дискуссия «Экологический диктат: регулирование, переработка и утилизация отходов». Обсуждали оптимизацию затрат в проблематике закупок продукции из вторсырья и важность государственного стимулирования развития экономики замкнутого цикла. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.