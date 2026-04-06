В Мытищи пьяная женщина угнала автомобиль каршеринга и сбила парковочные столбики

06 апреля 2026, 14:08

В Мытищах сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности нетрезвую женщину-водителя машины каршеринга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





В ночь на 5 апреля возле дома на улице Крупской автомобиль каршеринга «Джили» совершил наезд на парковочные столбики.

«Прибывшие сотрудники установили, что водитель транспортного средства – местная жительница 1994 года рождения. Она находилась за рулём в состоянии опьянения. Ранее женщину уже лишали права управления транспортными средствами. В отношении нарушительницы составили протоколы по статье КоАП об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», – рассказали в подмосковной ГАИ.