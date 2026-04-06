В Турции произошло ДТП с участием самолета

06 апреля 2026, 11:17

Машина влетела в российский самолет в Стамбуле в результате ДТП

Фото: istockphoto/dongfang zhao

Вылет российских туристов из аэропорта Стамбула задержали более чем на десять часов. Причиной стало ЧП с лайнером авиакомпании «Победа», в который на земле врезался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Самолет должен был вылететь в Москву 5 апреля в 19:25. Из-за закрытия неба на юге России отправление перенесли. Около трех часов ночи пассажиров посадили на борт, однако вскоре всех вернули в терминал. Как выяснилось, в воздушное судно врезался транспорт.





«Перед посадкой нам сказали, что проблему устранили. Но потом приняли решение, что самолет не полетит, так как выявили серьезные повреждения», — рассказали путешественники.



