В Турции произошло ДТП с участием самолета

Машина влетела в российский самолет в Стамбуле в результате ДТП
Вылет российских туристов из аэропорта Стамбула задержали более чем на десять часов. Причиной стало ЧП с лайнером авиакомпании «Победа», в который на земле врезался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Самолет должен был вылететь в Москву 5 апреля в 19:25. Из-за закрытия неба на юге России отправление перенесли. Около трех часов ночи пассажиров посадили на борт, однако вскоре всех вернули в терминал. Как выяснилось, в воздушное судно врезался транспорт.
«Перед посадкой нам сказали, что проблему устранили. Но потом приняли решение, что самолет не полетит, так как выявили серьезные повреждения», — рассказали путешественники.
Рейс повторно перенесли на 16:00. Отель россиянам не предоставили — люди вынуждены спать на полу в здании аэропорта. Туристы также жалуются, что за все время им лишь раз выдали воду.