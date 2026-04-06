В Ступине из смятой в ДТП машине спасли тяжелораненого водителя

Легковой автомобиль Datsun on-DO столкнулся лоб в лоб с грузовиком «Валдай 45» на дороге в селе Семёновское округа Ступино. Водителя иномарки заблокировало смятым металлом, его спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





ДТП произошло 4 апреля. Водитель легковой машины — 62-летний мужчина — получил тяжёлые травмы: перелом правой стопы и открытый перелом левой ноги, а также ссадины головы и рук. Он был в сознании, но выбраться из искорёженного салона не мог.





«Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического инструмента аккуратно отжали стойку кузова, разблокировали водительское сиденье и дверь», — говорится в сообщении.