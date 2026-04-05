Петербурженка сбила двух девочек в ДТП, суд избрал ей меру пресечения
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения 20-летней Милене Карапетян, обвиняемой в ДТП с двумя несовершеннолетними пешеходами. Как передает корреспондент 78.ru, фигурантку дела поместили под домашний арест до 4 июня.
На протяжении двух месяцев обвиняемую обязали находиться по месту регистрации, ей запретили покидать дом, пользоваться любыми средствами связи и общаться с кем-либо без письменного разрешения. В ходе заседания Карапетян заявила, что не помнит момента наезда.
По её словам, она начала движение на зелёный сигнал светофора, поворачивала голову направо, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, а «дальше всё как в тумане». Девушка настаивает, что двигалась со скоростью около 30 км/ч, однако мать пострадавших детей опровергает это утверждение.
Объединённая пресс-служба судов города уточняет, что Карапетян задержали 3 апреля, а на следующий день предъявили обвинение. От выражения своей позиции в суде она отказалась. Перед заседанием предполагаемая виновница аварии выразила соболезнования семье погибшей и пострадавшей.
«Всё сделаю, чтобы просто быть рядом с ними и физически, и финансово. Я всё сделаю, если они позволят», — цитирует её СМИ.
По данным источника, девушка 2005 года рождения училась в колледже и получила водительские права только в декабре. Ранее она не привлекалась за нарушения ПДД. Трагедия произошла 3 апреля на Ириновском проспекте. Девушка за рулём каршерингового автомобиля сбила двух сестер шести и семи лет, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора. Младшая девочка скончалась в карете скорой помощи, старшая в настоящее время находится в больнице.