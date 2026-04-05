Петербурженка сбила двух девочек в ДТП, суд избрал ей меру пресечения

05 апреля 2026, 21:55

Суд отправил сбившую двух девочек петербурженку под домашний арест

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения 20-летней Милене Карапетян, обвиняемой в ДТП с двумя несовершеннолетними пешеходами. Как передает корреспондент 78.ru, фигурантку дела поместили под домашний арест до 4 июня.





На протяжении двух месяцев обвиняемую обязали находиться по месту регистрации, ей запретили покидать дом, пользоваться любыми средствами связи и общаться с кем-либо без письменного разрешения. В ходе заседания Карапетян заявила, что не помнит момента наезда.



По её словам, она начала движение на зелёный сигнал светофора, поворачивала голову направо, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, а «дальше всё как в тумане». Девушка настаивает, что двигалась со скоростью около 30 км/ч, однако мать пострадавших детей опровергает это утверждение.



Объединённая пресс-служба судов города уточняет, что Карапетян задержали 3 апреля, а на следующий день предъявили обвинение. От выражения своей позиции в суде она отказалась. Перед заседанием предполагаемая виновница аварии выразила соболезнования семье погибшей и пострадавшей.



