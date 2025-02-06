В подмосковном Детском центре из носа маленькой пациентки достали магниты

Фото: ТГ-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля достали из носа маленькой пациентки два магнита. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники в Красногорске.
«К медикам обратилась мама пятилетней девочки, которая жаловалась на болезненные ощущения в носу и затруднённое дыхание. Малышку с мамой разместили в боксе приёмного отделения, где её осмотрел оториноларинголог. Во время риноскопии в носу девочки заметили два магнита, которые притянулись друг к другу через перегородку носа», – рассказали в ДКЦ.Фото: ТГ-канал ДКЦ
Специальным инструментом под названием «носовой крючок» врач извлёк оба магнита. Процедура прошла безопасно и заняла всего три минуты.
Затем пациентке провели контрольный осмотр носоглотки гибким эндоскопом. Как выяснилось, магниты не успели причинить серьёзного вреда слизистой, поскольку находились в носу не более двух часов.
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Лора Луганская