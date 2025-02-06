В областном центре интегративной медицины вылечили уже более 6 тыс. пациентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Лечение в подмосковном Научно-практическом центре интегративной медицины с момента его создания прошли более 6 тыс. человек. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В центре оказывают медицинскую помощь пациентам с неврологическими, гастроэнтерологическими, аллергическими, гинекологическими, урологическими и другими заболеваниями. Специалисты проводят диагностику на биорезонансных аппаратах и подбирают индивидуальную тактику лечения. Они может включать лазеротерапию, биорезонансную или мануальную терапию.
Кабинеты центра интегративной медицины также работают в 11 медицинских организациях Подмосковья.
Читайте также:
Подмосковные врачи вернули девочке способность улыбаться, потерянную из-за гнойного отита
Электростальские хирурги избавили пациентку от 200 г камней в мочевом пузыре
Реутовские врачи выехали в Курскую область помогать местным жителям
«В центре работают врачи-рефлексотерапевты, неврологи, мануальные терапевты. Они выявляют причину заболевания и индивидуально подходят к каждому пациенту. Центр заработал в июне прошлого года, и за это время лечение в нём прошли более 6 тыс. человек», – отметил Забелин.Как уточнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач при наличии медицинских показаний.
Кабинеты центра интегративной медицины также работают в 11 медицинских организациях Подмосковья.
Читайте также:
Подмосковные врачи вернули девочке способность улыбаться, потерянную из-за гнойного отита
Электростальские хирурги избавили пациентку от 200 г камней в мочевом пузыре
Реутовские врачи выехали в Курскую область помогать местным жителям
Лора Луганская