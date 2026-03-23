В мытищинском ЖК «Белый Град» строят детский сад на 350 мест
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят в составе ЖК «Белый Град» на территории округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Объект планируют ввести в эксплуатацию одновременно с первой очередью жилых домов.
«Общая площадь детсада составляет около 4 400 квадратных метров. Там предусмотрены 14 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками, физкультурный и музыкальный залы, классы для развивающих занятий, медпункт и столовая. На благоустроенной прилегающей территории есть две детские площадки», — говорится в сообщении.В первую очередь жилой застройки входят шесть домов высотой от 12 до 23 этажей с квартирами разных планировок.