В подмосковной Рузе провели учения по ликвидации последствий атаки БПЛА

23 октября 2025, 18:51

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Сотрудники теруправления №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по ликвидации последствий атаки беспилотников. Тренировка прошла 23 октября на территории Рузского муниципального округа, отметили в пресс-службе Мособлпожспаса.