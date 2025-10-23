В подмосковной Рузе провели учения по ликвидации последствий атаки БПЛА
Сотрудники теруправления №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по ликвидации последствий атаки беспилотников. Тренировка прошла 23 октября на территории Рузского муниципального округа, отметили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Учения начались с заседания комиссии по ЧС во Дворце водных видов спорта. Участникам показали современные модели дронов и пожарно-спасательную технику. На мероприятии присутствовали первый зам руководителя Главного управления гражданской защиты Подмосковья Сергей Полетыкин и начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов.
По сценарию учений, беспилотник попал в многоквартирный дом — взрывной волной были повреждены квартиры на верхних этажах, есть пострадавшие. Спустя несколько минут второй дрон поразил котельную, вызвав повреждение газопровода и линий электропередач. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные, спасатели, сотрудники полиции, скорой помощи, Росгвардии, представители администрации и коммунальных служб.
Для координации действий был создан оперативный штаб. Специалисты обесточили объекты, перекрыли подачу газа, пожарные ликвидировали возгорание, спасатели эвакуировали пострадавших жильцов.
В учениях участвовали огнеборцы 265-й и 312-й пожарно-спасательных частей, спасатели поисково-спасательного поста ПСЧ-265, а еще — представители «Россетей Московский регион», «Мособлгаза» и «Мособлтепла».
По словам начальника теруправления №2 Юрия Швецова, тренировка позволила отработать взаимодействие между экстренными службами, органами власти и коммунальными организациями.
Учения подтвердили высокий уровень готовности подмосковных спасателей к действиям в условиях угроз, связанных с применением БПЛА.
