В многоквартирных домах Подмосковья начали выполнять краткосрочный план капремонта
В Подмосковье началась реализация трёхлетней программы капремонта многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области. Подрядные организации Фонда капитального ремонта региона приступили к первому этапу работ в 39 округах.
В план мероприятий включён ремонт кровель, фасадов, инженерных систем и других конструктивных элементов домов. Завершить сезонные работы планируют 30 сентября, а сдать все объекты – до 15 декабря.
«Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев обозначил приоритеты трёхлетней программы. С 2026 по 2028 годы планируют обновить 5800 многоквартирных домов. В процессе ремонта внедряют современные технологии: при проведении кровельных работ используют сэндвич-панели, рулонные внутренние водостоки без стыков. Это повышает надёжность конструкций и увеличивает срок их службы», – отметили в пресс-службе.
Реализация трёхлетней программы капремонта направлена на повышение надёжности жилищного фонда, создание комфортных условий проживания для более чем 800 000 жителей Подмосковья.