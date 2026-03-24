В многоквартирных домах Подмосковья начали выполнять краткосрочный план капремонта

24 марта 2026, 20:03

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье началась реализация трёхлетней программы капремонта многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области. Подрядные организации Фонда капитального ремонта региона приступили к первому этапу работ в 39 округах.





В план мероприятий включён ремонт кровель, фасадов, инженерных систем и других конструктивных элементов домов. Завершить сезонные работы планируют 30 сентября, а сдать все объекты – до 15 декабря.

«Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев обозначил приоритеты трёхлетней программы. С 2026 по 2028 годы планируют обновить 5800 многоквартирных домов. В процессе ремонта внедряют современные технологии: при проведении кровельных работ используют сэндвич-панели, рулонные внутренние водостоки без стыков. Это повышает надёжность конструкций и увеличивает срок их службы», – отметили в пресс-службе.