В МО идут Всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Юрия Чернова
Видео: Администрация г.о. Егорьевск
Церемония открытия Всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР и основателя вольной борьбы в Егорьевске Юрия Чернова состоялась 29 ноября.
На ней присутствовали глава муниципального округа Дмитрий Викулов, председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров и начальник Управления спорта и молодежной политики Альберт Гаврилов.
В этом году на мероприятие прибыли представители из 35 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Республику Тыва и Якутия. Все они привезли лучших спортсменов для участия в этих престижных состязаниях.
Схватки проходят с высокой динамикой, а за ними следит вся страна через прямую трансляцию. Победители турнира смогут получить разряды Мастеров Спорта и войти в сборную России для участия в международных соревнованиях.
Среди участников — призёры и победители Первенств Европы и мира, в том числе егорьевские спортсменки Маргарита Салназарян и Лилиана Казьмина. В общей сложности Егорьевск представляют шесть участниц, и имя Юрия Чернова придаёт им дополнительную ответственность, ведь его достижения задают высокую планку для новых поколений.
В спортивной школе олимпийского резерва имени основателя направления сейчас тренирует его сын — Олег Юрьевич Чернов.
«Юрий Семёнович был тренер от бога. А мы — от Юрия Семёновича», — говорит тренер.
На церемонии вспомнили девиз Чернова-старшего: «Если быть, то лучшим!».