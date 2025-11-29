В МО идут Всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Юрия Чернова

29 ноября 2025, 20:31

Видео: Администрация г.о. Егорьевск

Церемония открытия Всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР и основателя вольной борьбы в Егорьевске Юрия Чернова состоялась 29 ноября.





На ней присутствовали глава муниципального округа Дмитрий Викулов, председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров и начальник Управления спорта и молодежной политики Альберт Гаврилов.



В этом году на мероприятие прибыли представители из 35 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Республику Тыва и Якутия. Все они привезли лучших спортсменов для участия в этих престижных состязаниях.



Фото: Администрация г.о. Егорьевск

Схватки проходят с высокой динамикой, а за ними следит вся страна через прямую трансляцию. Победители турнира смогут получить разряды Мастеров Спорта и войти в сборную России для участия в международных соревнованиях.



Среди участников — призёры и победители Первенств Европы и мира, в том числе егорьевские спортсменки Маргарита Салназарян и Лилиана Казьмина. В общей сложности Егорьевск представляют шесть участниц, и имя Юрия Чернова придаёт им дополнительную ответственность, ведь его достижения задают высокую планку для новых поколений.



Фото: Администрация г.о. Егорьевск



В спортивной школе олимпийского резерва имени основателя направления сейчас тренирует его сын — Олег Юрьевич Чернов.





«Юрий Семёнович был тренер от бога. А мы — от Юрия Семёновича», — говорит тренер.