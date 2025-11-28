Российские атлеты впервые с 2022 года выступили под национальным флагом на Чемпионате Европы в Греции

28 ноября 2025, 15:14

SHOT: россияне впервые выступили под своим флагом на Чемпионате Европы в Греции

Фото: istockphoto/macky_ch

Сборная России по муай-тай впервые с 2022 года выступила с национальными символами на чемпионате Европы в Греции, где наши спортсмены заняли первое место в общекомандном зачёте, завоевав 46 золотых медалей.