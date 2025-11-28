Российские атлеты впервые с 2022 года выступили под национальным флагом на Чемпионате Европы в Греции
SHOT: россияне впервые выступили под своим флагом на Чемпионате Европы в Греции
Сборная России по муай-тай впервые с 2022 года выступила с национальными символами на чемпионате Европы в Греции, где наши спортсмены заняли первое место в общекомандном зачёте, завоевав 46 золотых медалей.
Как пишет телеграм-канал SHOT, российским атлетам сразу трёх боевых видов спорта вернули флаг и гимн.
Также отечественная команда кикбоксеров получила разрешение участвовать в международных соревнованиях с государственной символикой.
Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярёв отметил, что работа по полному восстановлению прав российских спортсменов продолжается.
