Российские атлеты впервые с 2022 года выступили под национальным флагом на Чемпионате Европы в Греции

Фото: istockphoto/macky_ch

Сборная России по муай-тай впервые с 2022 года выступила с национальными символами на чемпионате Европы в Греции, где наши спортсмены заняли первое место в общекомандном зачёте, завоевав 46 золотых медалей.



Как пишет телеграм-канал SHOT, российским атлетам сразу трёх боевых видов спорта вернули флаг и гимн.

Также отечественная команда кикбоксеров получила разрешение участвовать в международных соревнованиях с государственной символикой.

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярёв отметил, что работа по полному восстановлению прав российских спортсменов продолжается.

Никита Кротов

