18 октября 2026, 17:02

Фото: iStock/Администрация Наро-Фоминский г.о.

16 октября в Молодежном комплексном центре Наро-Фоминска прошла «Школа безопасности». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







В мероприятии участвовали семь команд из школ, Наро-Фоминского техникума и колледжа ВГУЮ. Каждой предстояло пройти испытания на пяти конкурсных этапах. Одним из самых сложных стало оказание первой помощи условному пострадавшему: нужно было наложить давящую повязку, сделать условный укол и правильно наложить шину. Здесь важны и скорость, и точность, поэтому каждое действие требует основательной подготовки.



На этапе гражданской обороны ребята надевали противогазы на время, а при проверке знаний о пожарной безопасности показывали, как обращаться с огнетушителем. Этот опыт уже пригодился в жизни студенту второго курса колледжа ВГУЮ Егору Тимофееву. Однажды он, заметив возгорание, смог применить знания на практике.



Участники также вязали туристические узлы и отвечали на вопросы викторины. Программа соревнований не меняется несколько лет — это помогает доводить действия до автоматизма. Организаторы отмечают, что уровень подготовки команд растет, а вместе с ним крепнет уверенность участников в том, что в трудную минуту они смогут помочь оказавшемуся в беде.