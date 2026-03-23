В Подмосковье в этом году отремонтируют более 50 участков опорной сети дорог

23 марта 2026, 11:49

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В ходе ремонтного сезона 2026 года дорожники обновят на подмосковных дорогах опорной сети более 220 километров покрытия. Как сообщили в пресс-службе Минтранса региона, работы будут проводить по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Московской области.





Покрытие планируют обновить в том числе на Володарском, Волоколамском, Егорьевском, Лыткаринском, Можайском, Носовихинском, Озёрском, Осташковском, Старом Ярославском, Старом Симферопольском и Фряновском шоссе.



«Специалисты Мосавтодора отремонтируют более 50 участков дорог опорной сети, которые обеспечивают основной объём перевозок пассажиров и грузов в Подмосковье. Работы пройдут в 29 округоах, что обеспечит комфортный проезд более трёх миллионов жителей и гостей региона», – поделился планами министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.