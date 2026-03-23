В Подмосковье в этом году отремонтируют более 50 участков опорной сети дорог
В ходе ремонтного сезона 2026 года дорожники обновят на подмосковных дорогах опорной сети более 220 километров покрытия. Как сообщили в пресс-службе Минтранса региона, работы будут проводить по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Московской области.
Покрытие планируют обновить в том числе на Володарском, Волоколамском, Егорьевском, Лыткаринском, Можайском, Носовихинском, Озёрском, Осташковском, Старом Ярославском, Старом Симферопольском и Фряновском шоссе.
Список самых протяжённых дорог опорной сети, которые реконструируют в этом сезоне, можно найти по ссылке.
«Специалисты Мосавтодора отремонтируют более 50 участков дорог опорной сети, которые обеспечивают основной объём перевозок пассажиров и грузов в Подмосковье. Работы пройдут в 29 округоах, что обеспечит комфортный проезд более трёх миллионов жителей и гостей региона», – поделился планами министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В ведомстве добавили, что в Подмосковье в опорную сеть входят более 220 дорог. В прошлом году специалисты Мосавтодора обновили около 300 км покрытия на 60 участках.