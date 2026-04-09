В МОНИИАГ открыли онлайн-школу грудного вскармливания

09 апреля 2026, 15:46

Онлайн-занятия Школы грудного вскармливания начались в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) имени академика В.И. Краснопольского. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Лекции и мастер-классы проводят неонатологи и акушеры-гинекологи. Проект является частью дистанционной Школы материнства, которая действует при институте с 2025 года.





«По многочисленным просьбам наших пациентов мы решили вынести грудное вскармливание в отдельную школу. Несмотря на название, темы не будут ограничиваться только вопросами питания: опытные врачи поделятся всеми секретами, которые помогут малышу лучше расти и развиваться», — рассказала врач акушерского отдела МОНИИАГ Яна Андросова.