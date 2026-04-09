В Подмосковье подали 26 тысяч онлайн-заявок на выплаты на школьную форму
Свыше 26 тысяч заявок на получение ежегодной выплаты для приобретения школьной формы подали многодетные семьи Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Размер выплаты составляет три тысячи рублей. Заявление нужно подать не позднее 5 декабря.
«Услуга размещается в разделе «Семья», подразделе «Многодетным и малообеспеченным». Решение о выплате должно быть принято в течение пяти рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет заявителя», — говорится в сообщении.При положительном решении деньги перечислят на расчётный счёт заявителя не позднее 20 декабря.