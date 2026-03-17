Врачи рассказали, как помочь ребенку преодолеть страх стоматолога

17 марта 2026, 14:06

оригинал Фото: istockphoto / santypan

С 16 по 22 марта в России проходит неделя ответственного отношения к здоровью полости рта, инициированная Минздравом. В связи с этим специалисты НИКИ детства напомнили о проблеме дентофобии у детей и дали рекомендации родителям.





Страх перед посещением стоматолога может проявляться сильной тревогой, паническими реакциями, плачем и отказом открывать рот во время приёма. Если вовремя не помочь ребёнку справиться с этим, возможны отказы от лечения, развитие запущенных заболеваний зубов и формирование стойкого негативного отношения к стоматологам на долгие годы.



Причинами дентофобии могут стать неудачный опыт посещения врача, пугающие истории от сверстников, отсутствие подготовки к первому визиту или повышенная тревожность ребёнка. Специалисты рекомендуют знакомить детей со стоматологом как можно раньше и начинать визиты с профилактических осмотров. Это помогает привыкнуть к обстановке медицинского кабинета ещё до того, как потребуется лечение.



Дома можно играть в «доктора», рассказать о работе врача, показать безопасные инструменты или почитать тематические книги. Психолог Научно-исследовательского клинического института детства отметил, что при выраженном страхе важно действовать постепенно.



«Если у ребенка наблюдается сильная дентофобия, не настаивайте грубо. Используйте метод постепенного знакомства: сначала просто зайти в кабинет, посидеть в кресле, познакомиться с врачом. Современные методы обезболивания и бережное отношение помогают детям преодолеть страх. В сложных случаях полезна консультация психолога», — подчеркнул специалист.