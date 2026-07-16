Подмосковные велогонщики победили на чемпионате России по спорту глухих

16 июля 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали представители Московской области Дмитрий Розанов и Дмитрий Жилин на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт — шоссе». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходят в Ижевске с 14 по 19 июля, в них участвуют 30 велогонщиков из шести российских регионов.





«Дмитрий Жилин стал лучшим в индивидуальной гонке на время, а Дмитрий Розанов — в спринте на 1 000 метров», — говорится в сообщении.