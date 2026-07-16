Подмосковные велогонщики победили на чемпионате России по спорту глухих
Две золотые медали завоевали представители Московской области Дмитрий Розанов и Дмитрий Жилин на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт — шоссе». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходят в Ижевске с 14 по 19 июля, в них участвуют 30 велогонщиков из шести российских регионов.
«Дмитрий Жилин стал лучшим в индивидуальной гонке на время, а Дмитрий Розанов — в спринте на 1 000 метров», — говорится в сообщении.Турнир проводится соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены Александр Степанов и Денис Адеев завоевали четыре медали — три золотые и одну серебряную — на Кубке России по плаванию на открытой воде.