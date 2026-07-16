Полицейские Коломны приняли участие в донорской акции
Благотворительную акцию «Донор в погонах» провели для полицейских в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Кровь для нужд медучреждений сдали восемь сотрудников различных подразделений округа.
«К донации по результатам обследования допустили восемь человек. Они сдали свыше трёх с половиной литров крови», — говорится в сообщении.В число участников акции вошли как опытные доноры, так и люди, для которых подобный опыт оказался первым.
Ранее врач-трансфузиолог Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» перечислил критерии отбора доноров и объяснил, какие медицинские ограничения действуют при заборе крови. В число базовых требований входит возраст от 18 лет, отсутствие хронических заболеваний, которые требуют постоянного приёма лекарств, и стабильные показатели артериального давления.