За неделю в Подмосковье выявили более 500 случаев сброса мусора мимо баков
525 случаев сброса отходов из машин рядом с контейнерными площадками зафиксировали в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Выявлять нарушителей инспекторам министерства помогает искусственный интеллект, интегрированный в камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
«Камеры фиксируют номер автомобиля, после чего владельцы получают штраф, сформированный по упрощенной системе. Всего за период с 13 августа в Подмосковье выписали 25 постановлений об административном правонарушении на сумму 370 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Для физических лиц размер штрафа составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — до 200 тысяч рублей.