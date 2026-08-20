За неделю в Подмосковье выявили более 500 случаев сброса мусора мимо баков

20 августа 2026, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

525 случаев сброса отходов из машин рядом с контейнерными площадками зафиксировали в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Выявлять нарушителей инспекторам министерства помогает искусственный интеллект, интегрированный в камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».





«Камеры фиксируют номер автомобиля, после чего владельцы получают штраф, сформированный по упрощенной системе. Всего за период с 13 августа в Подмосковье выписали 25 постановлений об административном правонарушении на сумму 370 тысяч рублей», — говорится в сообщении.