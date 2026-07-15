В Подмосковье провели конкурс «Хозяюшка и Рукодельница» для женщин-инвалидов

15 июля 2026, 12:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Конкурс «Хозяюшка и Рукодельница» для женщин на колясках состоялся на базе Арт-отеля «Пушкино» в Пушкинском округе во вторник, 14 июля. Мероприятие организовала подмосковная общественная организация инвалидов «Колесница». Об этом сообщает её пресс-служба.





Задачей конкурса было продемонстрировать социально-бытовые навыки и возможности подмосковных женщин с инвалидностью. Участницами стали жительницы Подольска, Клина, Лобни, Серпухова, Мытищ и Королёва. На испытания они приехали в сопровождении своих близких.





«Первое место заняла Татьяна Карзубова из Серпухова. Она очаровала жюри множеством блюд и сервировкой стола в гжельском стиле», — говорится в сообщении.