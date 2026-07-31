В МОНИКИ в этом году провели 15 операций по пересадке сердца

31 июля 2026, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области развивают программу пересадки донорских органов. Операции по трансплантации сердца выполняют в том числе на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского.





С начала года там провели 15 подобных операций, рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

«Трансплантация донорских органов – высокотехнологичный метод лечения, позволяющий пациентам с тяжёлыми поражениями сердечно-сосудистой системы не только сохранить, но и вернуться к полноценной жизни. С начала этого года в МОНИКИ провели 15 успешных операций по пересадке сердца», – отметила Болатаева.