В МОНИКИ в этом году провели 15 операций по пересадке сердца
В Московской области развивают программу пересадки донорских органов. Операции по трансплантации сердца выполняют в том числе на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского.
С начала года там провели 15 подобных операций, рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
«Трансплантация донорских органов – высокотехнологичный метод лечения, позволяющий пациентам с тяжёлыми поражениями сердечно-сосудистой системы не только сохранить, но и вернуться к полноценной жизни. С начала этого года в МОНИКИ провели 15 успешных операций по пересадке сердца», – отметила Болатаева.Как рассказали в Минздраве Московской области, в регионе создан единый лист ожидания операции по трансплантацию органов, в том числе почек и печени. Решение о проведении операции врачи принимают на основании медицинских показаний и биологической совместимости донорского органа с организмом пациента.
Хирургические вмешательства проводят в Подмосковье бесплатно, по полису ОМС.