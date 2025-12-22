В Подмосковье наградили лучших врачей, фельдшеров и медсестёр

22 декабря 2025, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Доме Правительства Московской области министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин встретился с победителями профессиональной премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат». Об этом сообщили в региональном Минздраве.





На встрече министр поздравил медиков с победой и обсудил с ними актуальные вопросы работы в системе здравоохранения. Разговор прошёл в неформальной обстановке.



«Проведение премии позволяет нам поддержать сотрудников сферы здравоохранения региона, а также отметить их заслуги, мастерство и навыки. Всего в этом году победителями премии стали 90 медицинских специалистов. Сегодня пообщался с коллегами в неформальной обстановке, в том числе обсудили цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.