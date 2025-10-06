Жители Подмосковья с начала года заказали онлайн уже 370 тысяч справок

06 октября 2025, 14:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области жители получили с начала года через интернет уже около 370 тысяч медицинских справок. Такой информацией поделились в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Заказать онлайн можно справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортную карту для взрослых и другие документы.



«Такой формат удобен тем, что медицинский документ всегда находится под рукой, не теряется и не мнётся. С начала года в регионе было оформлено онлайн почти 370 тысяч медицинских справок», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.