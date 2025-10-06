Жители Подмосковья с начала года заказали онлайн уже 370 тысяч справок
В Московской области жители получили с начала года через интернет уже около 370 тысяч медицинских справок. Такой информацией поделились в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Заказать онлайн можно справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортную карту для взрослых и другие документы.
«Такой формат удобен тем, что медицинский документ всегда находится под рукой, не теряется и не мнётся. С начала года в регионе было оформлено онлайн почти 370 тысяч медицинских справок», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в министерстве, сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически. Их можно скачать сразу после заказа.
Чтобы получить электронную справку для абитуриентов, в бассейн, а также санаторно-курортную карту, обязательно нужно пройти в течение календарного года медосмотр.
Получить справки можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».